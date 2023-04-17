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Уральская Полимерная Компания - Утепление и гидроизоляция в Екатеринбурге и УРФО

СПЕКТР ИЗОЛЯЦИОННЫХ УСЛУГ

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УТЕПЛЕНИЕ ДОМА
Утепление домов, коттеджей, жилых и административных зданий, снаружи и изнутри методом напыления жидкого пенополиуретана (ППУ).
spray polyurethane foam for roof - technician spraying foam insulation using plural component gun for polyurethane foam, inside
УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ
Утепление кровель и мансард снаружи и изнутри методом напыления жидкого пенополиуретана (ППУ).
УТЕПЛЕНИЕ БАНИ
УТЕПЛЕНИЕ БАНИ Утепление бань и саун снаружи и изнутри методом напыления жидкого пенополиуретана (ППУ).
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ПРОМ-УТЕПЛЕНИЕ
Утепление складов, ангаров, цехов, трубопроводов, цистерн и ёмкостей снаружи и изнутри методом напыления жидкого пенополиуретана (ППУ).
ПОЛИМОЧЕВИНА
Гидроизоляция методом напыления полимочевины кровель, бассейнов, полов и т.д
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Термоизоляция

Термоизоляция холодильных и морозильных камер промышленного масштаба, рефрижераторов напылением жидкого пенополиуретана (ППУ)

ЗАЛИВКА
Заполнение пустот в стенах пеной с использованием пенополиуретана Применяется также при обустройстве панельных домов, надёжно герметизирует термошвы
ТЕПЛОВИЗОР
Тепловизионное обследование представляет собой неразрушающий метод контроля за состоянием поверхностей, материалов, сетей и конструкций.

ЗАЩИТНЫЕ РАБОТЫ

АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
Обработка специальными составами металлических и бетонных конструкций, сварных соединений и т.д
АППАРАТНАЯ ПОКРАСКА
АППАРАТНАЯ ПОКРАСКА Механизированная безвоздушная покраска. Считается самым экономичным и быстрым способом нанесения красящего состава.
ОГНЕЗАЩИТА
Обработка специальными составами не поддерживающими горение и препятствующими распространению пламени.

ППУ УТЕПЛЕНИЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ И УРФО

“Уральская Полимерная Компания” – производит работы по профессиональному утеплению и теплоизоляции методом напыления жидкого пенополиуретана (ППУ):

  • мансард

  • фундаментов

  • кровель

  • стен и полов

  • фасадов

  • саун и бань

  • складов

  • ангаров

  • гаражей и полуподвалов

  • теплотрасс, трубопроводов,

  • резервуаров, ёмкостей, цистерн

  • производственных цехов

  • промышленных холодильников, морозильных камер, рефрижераторов

  • зерно-овощное хранилище

от 800руб/м2

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Что же такое ППУ?

Напыление пенополиуретана (ППУ) – один из самых эффективных и простых способов теплоизоляции. Пенополиуретан наносится на поверхность методом напыления и, вспениваясь, образует монолитное покрытие. За счет этого не образуется стыков, трещин и щелей, а также не требуется каких либо дополнительных креплений. ППУ идеально и плотно прилегает к любым поверхностям, вне зависимости от их рельефа: прямая или наклонная стена, пол, потолок, сводчатый ангар или труба. Теплоизоляция получается герметичной и паронепроницаемой. Напыленный ППУ используется для утепления промерзающих крыш, чердаков, стен и подвалов, а также для теплоизоляции различных цистерн и трубопроводов, в том числе тепло – и водоснабжения. Вы можете получить подробную консультацию, просто оставьте заявку на сайте!

Преимущества пенополиуретана

  • Напыляемый ППУ — имеет самый низкий коэффициент теплопроводности 0.020 Вт/мС
  • Напыляемый ППУ — это безупречная теплоизоляция сложных форм и труднодоступных мест.
  • Напыляемый ППУ имеет высокий коэффициент адгезии к любым строительным материалам.
  • Напыляемая ППУ изоляция — это рекордно низкие сроки выполнения работ.
  • Напыляемый ППУ — материал долговечный (срок службы более 30 лет).
  • Напыляемый пенополиуретан — это бесшовная (без стыков) теплоизоляция без крепежа, т.е. полностью исключающая неизоляционные теплопотери.
  • Напыляемый пенополиуретан позволяет не применять ветровлагозащитную и пароизоляционные пленки, являющиеся элементами классического «канадского пирога».
  • Напыляемый пенополиуретан — химически и биологически стоек.
  • Напыляемый пенополиуретан не едят и не разрушают грызуны, на нем не образуется плесень.
  • Напыляемый ППУ пожаробезопасен

Что можно утеплить с помощью ППУ?

  • Утепление ангара
  • Утепление гаража
  • Утепление балкона, лоджии
  • Утепление пола
  • Утепление кровли
  • Утепление каракасного дома
  • Утепление фундамента и подвала
  • Утепление мансарды
  • Утепление стен
  • Утепление бассейна
  • Утепление трубопровода
  • Утепление емкостей
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НАШИ РАБОТЫ

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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ "УПК"

Утепление и гидроизоляция объектов любого уровня сложности

Широкий спектр дополнительных услуг

Применение экологически безопасных материалов

Работа строго по договору, согласованному с заказчиком

Мы не закрываем задачу, пока результат не удовлетворит клиента на 100%

Честные и выгодные условия сотрудничества – условия и цены не меняются

Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков действует система скидок и бонусов.

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С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА!

  • Мы дорожим своей репутацией и тщательно контролируем качество поставляемых материалов и оказываемых услуг по утеплению и гидроизоляции.

  • Приоритет нашей компании – ориентированность на клиента и чёткое понимание его потребностей. На все материалы и услуги мы даём клиенту обязательную гарантию. Если после окончания работ наши заказчики обнаруживают дефект, мы оперативно устраняем его за свой счёт.

  • Мы работаем только с качественными материалами, полностью соответствующими заявленным характеристикам. В отличие от большинства конкурентов, мы используем сертифицированные пенополиуретан европейского производства, который не даёт усадки и сохраняет свои эксплуатационные качества в течение 50 лет после нанесения.

Для заказа услуг воспользуйтесь формой онлайн-заявки или звоните нам по указанным на странице телефонам. Менеджеры ответят на все вопросы о свойствах материала, сроках и условиях проведения работ, ценах, действующих скидках и вариантах оплаты заказа.

О КОМПАНИИ

«Уральская Полимерная Компания» занимается утеплением, гидроизоляцией и другими работами по обустройству частных домов, общественных зданий, коммерческих и промышленных объектов. Используем безопасные и экологичные материалы, новейшие производственные технологии, выполняем работы в чётком соответствии с установленными требованиями и санитарными нормативами.

Одно из наиболее востребованных направлений нашей работы – утепление зданий пенополиуретаном (ппу) методом бесшовного напыления. Такая технология считается самой современной в утеплении и обеспечивает качественную теплоизоляцию независимо от материала основания и типа здания.

Пенополиуретан, нанесённый на утепляемую поверхность с помощью специального оборудования, образует сплошное монолитное покрытие без швов и стыков. Никакой крепёж такому утеплителю не нужен. Материал плотно прилегает к основе независимо от её характеристик. ППУ одинаково эффективно утепляет фасады, стены, пол, потолок, сводчатый ангар, купол, трубы или любой другой сложный рельеф. Герметичное покрытие гарантирует экономию тепла и сокращает затраты на отопление на 50% и выше.

Оставьте заявку на сайте или позвоните, наш специалист рассчитает толщину покрытия и стоимость утепления, с учетом всех деталей конкретно Вашего утепляемого объекта. При необходимости закажите бесплатный выезд специалиста. Наш мастер приедет и произведет замеры и расчёты непосредственно на месте. Оценит теплопотери здания, оборудования тепловизором, это значительно сэкономит ваши затраты при утеплении.

С уважением, "Уральская Полимерная Компания"

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Уральская Полимерная Компания"

Россия 620085 г. Екатеринбург, ул. Монтерская , д. 3
+7-993-828-50-50
ppu-poly@mail.ru
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"Уральская Полимерная Компания" г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3,

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