Напыление пенополиуретана (ППУ) – один из самых эффективных и простых способов теплоизоляции. Пенополиуретан наносится на поверхность методом напыления и, вспениваясь, образует монолитное покрытие. За счет этого не образуется стыков, трещин и щелей, а также не требуется каких либо дополнительных креплений. ППУ идеально и плотно прилегает к любым поверхностям, вне зависимости от их рельефа: прямая или наклонная стена, пол, потолок, сводчатый ангар или труба. Теплоизоляция получается герметичной и паронепроницаемой. Напыленный ППУ используется для утепления промерзающих крыш, чердаков, стен и подвалов, а также для теплоизоляции различных цистерн и трубопроводов, в том числе тепло – и водоснабжения. Вы можете получить подробную консультацию, просто оставьте заявку на сайте!