Термоизоляция холодильных и морозильных камер промышленного масштаба, рефрижераторов напылением жидкого пенополиуретана (ППУ)
“Уральская Полимерная Компания” – производит работы по профессиональному утеплению и теплоизоляции методом напыления жидкого пенополиуретана (ППУ):
мансард
фундаментов
кровель
стен и полов
фасадов
саун и бань
складов
ангаров
гаражей и полуподвалов
теплотрасс, трубопроводов,
резервуаров, ёмкостей, цистерн
производственных цехов
промышленных холодильников, морозильных камер, рефрижераторов
Напыление пенополиуретана (ППУ) – один из самых эффективных и простых способов теплоизоляции. Пенополиуретан наносится на поверхность методом напыления и, вспениваясь, образует монолитное покрытие. За счет этого не образуется стыков, трещин и щелей, а также не требуется каких либо дополнительных креплений. ППУ идеально и плотно прилегает к любым поверхностям, вне зависимости от их рельефа: прямая или наклонная стена, пол, потолок, сводчатый ангар или труба. Теплоизоляция получается герметичной и паронепроницаемой. Напыленный ППУ используется для утепления промерзающих крыш, чердаков, стен и подвалов, а также для теплоизоляции различных цистерн и трубопроводов, в том числе тепло – и водоснабжения. Вы можете получить подробную консультацию, просто оставьте заявку на сайте!
Утепление и гидроизоляция объектов любого уровня сложности
Широкий спектр дополнительных услуг
Применение экологически безопасных материалов
Работа строго по договору, согласованному с заказчиком
Мы не закрываем задачу, пока результат не удовлетворит клиента на 100%
Честные и выгодные условия сотрудничества – условия и цены не меняются
Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков действует система скидок и бонусов.
Для заказа услуг воспользуйтесь формой онлайн-заявки или звоните нам по указанным на странице телефонам. Менеджеры ответят на все вопросы о свойствах материала, сроках и условиях проведения работ, ценах, действующих скидках и вариантах оплаты заказа.
«Уральская Полимерная Компания» занимается утеплением, гидроизоляцией и другими работами по обустройству частных домов, общественных зданий, коммерческих и промышленных объектов. Используем безопасные и экологичные материалы, новейшие производственные технологии, выполняем работы в чётком соответствии с установленными требованиями и санитарными нормативами.
Одно из наиболее востребованных направлений нашей работы – утепление зданий пенополиуретаном (ппу) методом бесшовного напыления. Такая технология считается самой современной в утеплении и обеспечивает качественную теплоизоляцию независимо от материала основания и типа здания.
Пенополиуретан, нанесённый на утепляемую поверхность с помощью специального оборудования, образует сплошное монолитное покрытие без швов и стыков. Никакой крепёж такому утеплителю не нужен. Материал плотно прилегает к основе независимо от её характеристик. ППУ одинаково эффективно утепляет фасады, стены, пол, потолок, сводчатый ангар, купол, трубы или любой другой сложный рельеф. Герметичное покрытие гарантирует экономию тепла и сокращает затраты на отопление на 50% и выше.
Оставьте заявку на сайте или позвоните, наш специалист рассчитает толщину покрытия и стоимость утепления, с учетом всех деталей конкретно Вашего утепляемого объекта. При необходимости закажите бесплатный выезд специалиста. Наш мастер приедет и произведет замеры и расчёты непосредственно на месте. Оценит теплопотери здания, оборудования тепловизором, это значительно сэкономит ваши затраты при утеплении.